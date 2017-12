Dívida dos Estados na mesa de Serra e Temer

Entre os assuntos tratados entre Serra e Michel Temer, domingo à noite, em Brasília, entrou o julgamento marcado para amanhã, no plenário do STF, liberando os Estados para pagar parcelas da dívida renegociada com a União em valores bem menores que os previstos em contrato.

“Essa mudança quebra a União”, alerta Serra — que, a pedido do vice-presidente, vai ajudar na questão.

A decisão pode abrir, segundo cálculos feitos até agora, um buraco “extra” R$320 bilhões nas contas do Tesouro.