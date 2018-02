O julgamento que resultou no veto à candidatura de Paulo Maluf (anteontem, no TRE) foi marcado por duas correntes opostas. Silmar Fernandes declarou-se eleitor do político – chamado por ele de “carismático” – no passado, mas não liberou a candidatura.

Já Alberto Toron disse nunca ter votado no ex-governador, mas se posicionou a favor.