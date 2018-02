Tempos de Flip, quanto será que o brasileiro gastará comprando livros este ano? Segundo pesquisa do Ibope Inteligência, nada menos que R$ 7,18 bilhões. Ligeiramente acima do apurado em 2010. O Sudeste responde pelo consumo de 57,9% dos livros vendidos, média de R$ 55,08 per capita.

O Norte e o Nordeste consomem quase 20%; o Sul responde por pouco mais de 15%; e o Centro-Oeste representa menos de 10% das vendas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.