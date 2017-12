O relator do processo de cassação de Delcídio Amaral, senador Telmário Mota, promete entregar em 10 dias seu parecer no Conselho de Ética do Senado.

Não engoliu as licenças médicas do petista. “No mesmo dia em que pediu uma das licenças, ele deu entrevista a um canal de TV, além de participar de uma manifestação”, explicou.