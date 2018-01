Quem esteve no escritório do BNDES em Londres – localizado no coração da City – ficou sabendo que o banco está querendo desalugar a bela unidade… por falta de utilidade. Mas está tendo dificuldades por causa do contrato.

Reparou também que Luciano Coutinho, ex-presidente da instituição, tem muito bom gosto. E que sua sala tinha o dobro do tamanho da sala de reuniões.