Em uma de suas últimas gravações, Jair Rodrigues falou sobre vida e obra para a série Ritmo & Futebol, que estreia este mês no canal pago BIS. Com participação do filho Jairzinho, Simoninha, João Sabiá e do rapper XIS.

