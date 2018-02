Setores do mercado não estão gostando do discurso de alguns governadores, que acenam com a ideia de não honrar compromissos dos antecessores. Casos como os de Brasília, Mato Grosso e Rio Grande do Sul são os que têm chamado mais atenção.

Muitos investidores temem que, por trás da “conversa de austeridade”, esteja o risco de quebra de contratos.