Para onde vai, se é que “vai”, a gastronomia? A questão será debatida na Semana Mesa SP, no final de outubro, por chefs como o italiano Carlo Cracco, o espanhol Jordi Roca e os franceses Olivier Roellinger e Claude Troigros – este radicado no Brasil.

Com aulas e degustações, algumas gratuitas, no Senac e no Grand Hyatt.