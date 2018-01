Discutindo a relação

Aconteceu, hoje, a pré-estreia de Precisamos falar com os homens? Uma jornada pela igualdade de gênero no Kinoplex Itaim.

O filme é fruto de uma pesquisa realizada pela ONU Mulheres e pelo portal PapodeHomem, com viabilização do Grupo Boticário, para entender como os homens podem participar do diálogo pelo empoderamento das mulheres. Entre os dados apresentados no filme, está a informação de que 95% das mulheres e 81% dos homens consideram o Brasil um país machista e que isso é ruim não só para elas, mas para eles também.

A pesquisa traz ainda recortes que mostram que de 50 anos para cá os meninos continuam sendo criados sem referências do universo feminino e que isso provoca dificuldade de falar com os amigos sobre sentimentos e sentem pressão pelo sustento financeiro.