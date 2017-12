Pelé – que, por causa do trânsito, acabou perdendo o primeiro tempo de Brasil e México – “já esperava jogos muito difíceis para a seleção”.

Motivo? “Pela primeira vez, nós temos um time com um problema do meio de campo para frente. Temos uma defesa muito bem armada, mas o nosso ataque não está tão bem formado”.

…do rei

O Rei assistiu ao segundo tempo na Casa Pelé do Futebol, no estádio do Morumbi. Melhor seleção do Mundial até agora? “A Argentina é um time muito poderoso, está muito bem armado.” E a surpresa? “A Holanda, que goleou a Espanha – melhor do mundo.”