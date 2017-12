Diretoria da Petrobrás propõe reajuste zero

Texto modificado às 11:00 para atualização de conteúdo.

A diretoria da Petrobrás propôs ao seu conselho de administração que o reajuste de seus honorários em 2017 seja… zero – e sem reposição de inflação. “Entendemos que a responsabilidade que temos como empregados da Petrobrás é recuperar a empresa e, como administradores, não caberia a essa diretoria propor nada que não reflita os resultados”, escreveu Hugo Repsol, diretor de assuntos corporativos da estatal, em e-mail enviado na segunda-feira a todos funcionários.

Não, Repsol não tem ligação com a 15.ª maior petroleira do mundo do mesmo nome.

Força 2

Na mensagem, o diretor relembra que “nos últimos dez anos, a Petrobrás concedeu correções reais de salários, sendo 2015 a única exceção – quando houve reposição integral da inflação.” Já a diretoria não tem aumentos desde 2014.

Atuando na empresa há 30 anos, Repsol diz perceber “tentativa incorreta de classificar os empregados em grupos que serviriam a diferenciar gestores e empregados. Peço que as diferenças de opinião que tivemos e que ainda viermos a ter não sirvam para criar divisões”. Esse é o momento, acrescenta, “de buscar entendimentos, garantir nossas receitas em sua plenitude e não fechar canais de diálogo. Não temos lado. Somos TODOS empregados da Petrobrás, com compromisso de recuperar a empresa”.

Tentativa de união pela salvação da empresa.