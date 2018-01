Diretor do Museomix France quer trazer ao Brasil evento que aproxima museus de seu público

O diretor do Museomix France, Fabrice Denise, está em São Paulo hoje para encontrar a comunidade artística brasileira e apresentar a proposta do Museomix _BR, previsto para 2017.

O Museomix é uma maratona que reúne profissionais de diferentes áreas. em oito países. Sua tarefa? Propor formas de interação do acervo de uma instituição com seu público, recorrendo à criatividade e a novas tecnologias. Tudo isso ocorre em um tempo recorde: três dias. As novas propostas são testadas pelos visitantes do museu no último dia da maratona.

No encontro desta noite, Denise vai reunir designers, montadores, artistas, historiadores, educadores, programadores, arquitetos, curadores e diretores de instituições para “vender” o projeto. Vai apresentar alguns vídeos e discutir a formação, nessa área, de uma comunidade brasileira.