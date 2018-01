Diretor do Itaú Cultural vai a Portugal encontrar Ministro da Cultura do país

O diretor do Itaú Cultural, Eduardo Saron, e os portugueses Luís Filipe de Castro Mendes, Ministro da Cultura, e Miguel Honrado, o Secretário de Estado da Cultura, se encontram na terça em Lisboa. O tema do encontro? O intercâmbio de gestores culturais do Brasil e de Portugal

Saron, que também é vice-presidente da Bienal de São Paulo, está em Portugal para participar da coletiva de imprensa e abertura da exposição Incerteza Viva: Um recorte da 32ª Bienal, que abre no Porto na sexta-feira.