Diretor da Royal Shakespeare vem montar Macbeth no Brasil

O ator e diretor britânico Greg Hicks, membro da companhia britânica The Royal Shakespeare Company, vem ao Brasil para participar do debate “Shakespeare 400: Todo o mundo é um palco”, que acontece dia 14, no Centro Brasileiro Britânico. Durante sua visita, Greg também participa do Fórum Shakespeare, em parceria com o British Council.

Hicks está montando uma versão nacional de Macbeth, com nove atores brasileiros. Selecionados pelo próprio diretor, eles passaram por um processo que recebeu cerca de 650 inscrições. Desse total, alguns foram selecionados pela SP Escola de Teatro e 36 profissionais passaram por um intenso treinamento sobre Shakespeare, ministrado por Bernadete dos Santos.

No Rio de Janeiro, as audições foram realizadas em parceria com o Nós no Morro e, em Minas Gerais, o processo seletivo contou com a presença de diretores do Grupo Galpão. Os ensaios com o elenco acontecem todos os dias no galpão da Funarte. Greg convidou o mestre de capoeira Carlo Alexandre Teixeira para ser seu assistente de direção.