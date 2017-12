Direto do…

O Náutico, time do coração de Eduardo Campos, prepara homenagem para o ex-governador de Pernambuco. Os jogadores entrarão em campo – sábado, na Arena Pantanal, contra o Luverdense, pela Série B – com o nome do político nordestino estampado nas camisas.

Também levarão uma faixa com mensagem à família e portarão braçadeiras pretas.

…Capibaribe

Ubirajara Tavares, diretor de esportes olímpicos do clube, comentou com a coluna “a falta que o político fará ao Brasil”. E, com a voz embargada, afirmou que conhecia Eduardo havia 25 anos: “Era como se fosse da minha família. Eu o chamava de Dudu e ele me chamava de Bibi.”

O cartola lembrou também que o político adorava assistir, in loco, aos jogos do Náutico: “Ele levava sempre os filhos para o Estádio dos Aflitos e a Arena Pernambuco”.