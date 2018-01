Direto do Vaticano

Vendedores de souvenires do Vaticano comemoram, discretamente, a renúncia de Bento XVI. Motivo? Viviam tempos de vacas magras, se comparados à época de João Paulo II.

O carisma do antigo papa, aliás, continua presente até… na sala do porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi. No lugar, ao invés da foto de Joseph Ratzinger, há uma do antecessor.

A lucidez de Ratzinger chamou atenção durante seu pronunciamento. Foram 45 minutos de improviso – e sem tomar nem sequer um gole de água.

Sopram os ventos de Roma que os cinco cardeais brasileiros apoiarão a candidatura do italiano Gianfranco Ravasi.