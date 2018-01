Direto do SPFW

Ser a Top Number One do planeta não garante pontualidade. Raquel Zimmermann, grande atração do dia, atrasou em uma hora, anteontem, o desfile da Animale. Resultado? Uma plateia educadamente impaciente. Mas bastou pisar na passarela para ser ovacionada.

É que a top se atrapalhou, mesmo sem ter grandes exigências, na produção que antecedeu o desfile. Não, não foi por causa da magrela que ganhou para pedalar pelos arredores do Hotel Fasano. Foi cálculo errado do trânsito mesmo.

Portanto, a modelo não pedala até Guarulhos hoje, quando volta a NY – para retornar segunda e fotografar novamente. Suas vindas, aliás, parece que vão ser intensificadas. “Este ano, o plano é conhecer pelo menos parte do meu Brasil.”

Cedo, no Iguatemi, Gloria Coelho arrancou elogios com seu desfile em passarela escorada em placas solares, enquanto Silvio de Abreu, na plateia, escarafunchava o mundo da moda para sua próxima novela. Se depender de assessoria, ele está feito: Alexandre Herchcovitch se colocou à sua disposição.

No camarim de Gloria, Wanderley Nunes arriscava definir o conceito de beleza dos desfiles: “São mulheres que descobrem as coisas antes das outras”.