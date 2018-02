Wagner Moura raspou parte de seu cabelo para viver o ambicioso capitalista Lindo Rico, no filme Serra Pelada, de Heitor Dhalia. E Matheus Nachtergaele é o mais novo confirmado no elenco do longa.

