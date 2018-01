Rafaela Silva, ouro no judô, passou ontem pelo espaço de hospitalidade do Bradesco no Hotel Sheraton, no Rio. Depois de posar para fotos, a judoca pediu uma pausa para assistir às lutas da companheira de quarto, Mariana Silva.

Rafaela se emocionou, gesticulou golpes de lutas diante da TV e, no fim, chegou a chorar com a derrota da amiga.