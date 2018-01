Comemorando seus 86 anos, completados no domingo, a atriz francesa Emmanuelle Riva, do filme Amor, foi à festa pós-premiação da Academia.

Quem conversou durante a noitada com ela notou zero de deslumbre. “Na minha idade, o que me interessa é a surpresa.”

Direto do Oscar 2

Já Jennifer Lawrence foi surpreendida por Jack Nicholson. “Adorei seu tombo e sua rápida recuperação”, brincou ele. Jennifer tropeçou na escada quando subia para receber sua estatueta de Melhor Atriz.

A atriz, aliás, declarou que adorou a canção entoada por Seth MacFarlane sobre os peitos exibidos pelas atrizes em vários filmes: “Foi sensacional”.

Direto do Oscar 3

Enquanto isso, sem parecer que tem apenas 9 anos, a pequena Quvenzhane Wallis arrasava na pista de dança do festão.

Causando muita inveja.