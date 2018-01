Direto do Oriente

Tamara Al Gabanni, estilista e dona de marcas de luxo nos Emirados Árabes, mostrará um pouco de sua trajetória na moda aos brasileiros. A moça vem ao Brasil discutir com empresários ideias para se obter sucesso nas relações com os países árabes. O painel – que faz parte do Fórum Internacional Brasil-Países Árabes – acontece quarta-feira, no Hotel Tivoli. Em sua passagem pelo País, ela encontrará os estilistas Martha Medeiros e Davidson Zanine. “Acredito que todas as mulheres são belas rainhas. Historicamente, todas são pilares fortes e poderosos da sociedade. Minhas roupas são para rainhas modernas, que podem ser fortes, independentes, mas ao mesmo tempo graciosas e chiques”, afirma a estilista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.