Direto do Morumbi

Em dia de caos no trânsito paulistano com a greve do metrô, José Maria Marin, presidente da CBF, condenou o movimento durante o jogo entre Brasil e Sérvia, no Morumbi. “Não beneficia ninguém.” E pediu “trégua” quinta, quando o Brasil estreia na Copa.

Morumbi 2

Apesar de considerar as reivindicações justas, Mauro Silva, tetracampeão em 94, também criticou a ameaça de protestos: “Festa em casa não é o melhor momento para discussões familiares”.

Morumbi 3

O ex-volante, que assistiu à partida no camarote da Mastercard, diz estar feliz com o estádio do Corinthians. “Mas o Morumbi estava de bom tamanho. O dinheiro público poderia ter sido usado em saúde, educação e segurança.”