Direto do Jockey

Muitos dos convidados para o camarote do show de Elton John – anteontem, no Jockey Club (que reuniu cerca de 1,5 mil pessoas) – preferiram… conversar a ver a apresentação, a exemplo do que acontece com quem frequenta os camarotes de Brahma e Nova Schin, no carnaval do Rio.

O formato do espaço propiciou longas conversas e serviço de comes e bebes impecável. Mesmo porque o artista (considerado chato por muuuuitos) era visto de… longe. “Quem precisa ter privilégio é quem pagou caro para vê-lo na primeira fila”, explica Carolina Gimenez, que faz parte da organização, capitaneada por Bazinho Ferraz, da XYZ.

Sem o prefeito Haddad, Ana Estela representou a família. “Sou mais fã do que ele, não poderia perder”, disse à coluna, ao chegar, uma hora após o início da apresentação. Bruna Lombardi, por sua vez, revelou não ter música preferida: “Ele é um baladeiro romântico, todas são boas”.

A mais animada da noite era, de longe, Brunete Fraccaroli. A ex-mulher rica não poupava uma celebridade: tirava fotos com todas. Na correria, perdeu o sapato no meio do salão, por alguns instantes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rubinho Barrichello declarou ser aquele o último momento de lazer no ano. Sobre a temporada na Stock Car? “Só posso dizer que ainda gosto muito de correr.”

Tom Cavalcante também foi com a mulher, Patrícia, ver novamente o show que assistiu em Las Vegas e Atlantic City. Aliás, o comediante vive seus últimos meses no Brasil: “Estamos de mudança para Los Angeles, onde vou estudar inglês e tocar projetos de curtas-metragens”.

Dito isto, foi abraçar o amigo Denilson, com quem assistiu à apresentação. Campeão mundial em 2002, sob o comando de Felipão, falava sobre a seleção brasileira: “Tô animado. O Felipão é ótimo em criar laços de amizade entre os jogadores. É disso que o time precisa”.

E Paulo Ricardo, “fã ardoroso” de Elton John, estava quase irreconhecível de cabeleira loura. Parte do esforço de publicidade da nova fase do RPM. Com a mulher, Gabriela (também loura), fez questão de mostrar a todos uma foto da caçula, Isabela, de oito meses. E disse que quer outra menina. “Quem sabe não nasce lourinha também?”, brincou. /DANIEL JAPIASSU E MIRELLA D’ELIA