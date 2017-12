Direto do Japão

E lá se vão 28 anos de parceria entre Carlos Carvalho e o chef George Koshoji, fundadores do Kosushi, um dos restaurantes mais tradicionais da gastronomia japonesa em São Paulo. “Inauguramos em 1988. Antes disso, eu trabalhava no Sushigen, frequentado com assiduidade pelo Carlinhos. Foi lá que nos conhecemos”, conta George, que acaba de voltar de viagem ao Japão – para onde costuma ir mais de uma vez por ano, para capturar o que houver de novo na culinária nipônica de todo o mundo. O resultado dessas pesquisas pode ser conferido no novo menu de primavera. Que, entre outros, trás pratos como vieira maçaricada com flocos de ouro.

