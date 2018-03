Direto do Japão

Depois do toque de calcanhar de Oscar, que acabou no primeiro gol do Chelsea contra o Monterrey, Tite arregalou os olhos: “Mas como joga este guri, hein?”.

O técnico corintiano também fez anotações sobre o suíço Hazard.

Japão 2

E Mario Gobbi não desgruda do celular. O presidente do Timão tem falado com a diretoria corintiana em SP, atrás de notícias sobre as obras em Itaquera e o patrocínio da Nike – que acaba de ser fechado e é estimado em mais de R$ 300 milhões até 2022.