Direto do estádio

Não se sabe se por nervosismo ou por ter que falar com seus convidados de fora, mas Dilma passou boa parte do primeiro tempo sem sequer olhar para o jogo.

A presidente, aliás, só não foi afetada pelo apagão que ocorreu em metade do Itaquerão porque estava… do outro lado.

Estádio 2

Supersticioso, Thiago Lacerda normalmente só assiste a jogos de pé. “Quando sentei, tomamos um gol contra”, disse à coluna após a falha de Marcelo.

Estádio 3

Muricy Ramalho, técnico do São Paulo, assistiu ao jogo no meio do público. Causou frisson entre os torcedores.

Estádio 4

Muita gente saiu do Itaquerão reclamando que a coca-cola custava R$8 – e que os vendedores não tinham troco. O churrasquinho, aliás, custava R$ 15. E acabou logo.

Estádio 5

Observador notou: os banheiros até mármore têm, mas as privadas estavam… entupidas.