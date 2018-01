Vai chover poesia do alto da torre da Igreja da Matriz, em Paraty. De lá é que serão lançados 5 mil folhas de papel com 24 poemas do filósofo e poeta pernambucano Sebastião Uchoa Leite.

O autor – que completaria 80 anos – será relembrado, no dia 4, durante o MIMO Festival, na ação idealizada por Guilherme Mansur.