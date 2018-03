Direto do céu

Marcos Amaro está na ponte aérea Miami – São Paulo por conta de seu trabalho como artista plástico. “Tenho um ateliê na cidade, por isso tenho ficado muito tempo por lá, o que me facilitou contatos para exibir meus trabalhos em solo americano”, explicou o filho caçula do falecido Comandante Rolim, fundador da TAM. O artista abre a exposição After Destruction and Compilation, dia 14, na galeria Nina Torres, na Flórida. Já em setembro, voa para NY onde expõe em frente ao New Museum. Entre um traço e outro, sempre inspirado pelo universo da aviação – que está em seu DNA – Amaro aposta também na moda. “Criei seis camisetas “genderless”, no entanto, ainda não sei se vou comercializar. Por enquanto é uma projeto pessoal”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.