Direto do Ataturk

“Não morremos por dez minutos.” Essa constatação não sai da cabeça do brasileiro Daniel Campanha, que chegou ao aeroporto Ataturk, anteontem, acompanhado de suas filhas, às 21 horas – a tempo de ouvir a explosão do segundo homem-bomba em Istambul, a 100 metros de distância.

Diretor financeiro de uma indústria farmacêutica americana, o executivo foi transferido de São Paulo para Istambul há nove meses. Não teve medo de ir o morar na Turquia? “Sempre disse que era mais fácil morrer de assalto em São Paulo do que de bomba em Istambul. Me enganei”, contou ontem por telefone à coluna, bastante abalado. “Chorei ontem o dia inteiro, e hoje também, entrei quase em estado de choque”, desabafa Campanha – que passa 65% dos seu tempo em viagens de trabalho pela região. “O Ataturk é minha casa”.

O executivo tinha ido ao aeroporto buscar cinco amigos que chegavam do Brasil. Entretanto, saiu atrasado pois antes fez questão de cantar parabéns para a filha Júlia, de 17 anos. “Ela estava ansiosa: no voo de São Paulo chegava também o seu namorado”, relata o executivo, que chamou a aniversariante e também a filha mais nova, Marina, de 14 anos, para buscar o grupo.

Ao chegarem ao aeroporto – bandeira do São Paulo na mão, uma provocação aos visitantes palmeirenses – a porta do desembarque estava fechando. Ouviram um estrondo (souberam depois ser o segundo homem bomba). “Não vimos mortos, mas vimos muita gente machucada, quase fomos atropelados por 300 pessoas que corriam na minha direção. A Julia foi jogada em um canteiro, a Marina quebrou óculos. Sensação de verdadeiro terror.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E os amigos viajantes? “Esperamos eles do lado de fora, durante meia hora. O sistema de celular foi bloqueado, não tínhamos como nos comunicar. Minhas filhas choravam muito.”

“Resolvi levá-las para casa e voltei. Consegui achar a turma às 4 horas da manhã em um posto de gasolina, ao lado do Ataturk, sem saber o que fazer. Aqui são poucos os que falam inglês. Estavam apavorados e sem mala. A polícia os fez sentarem-se no chão no desembarque e ali ficar por horas.”

Quer regressar ao Brasil? “Não, mas a tragédia foi paralisante. Não estou conseguindo fazer nada a não ser pensar na sorte que tive por ter me atrasado. Amigos turcos me telefonam se desculpando, como se fosse culpa deles o que aconteceu. Mas também tenho consciência de que isso vai passar e logo mais estaremos celebrando a vida novamente. Istambul é uma cidade