Direto de Portugal

Pedro d’Orey e Clemente Rosado, grandes conhecedores do design e da cultura do Brasil, acabam de abrir sua QuartoSala. A nova loja aposta na divulgação do design nacional em Portugal. Localizada no Principe Real, em Lisboa, estará integrada no espaço Pau-Brasil. O que é isso? Segundo explica d’Orey trata-se de uma high-end concept store com produtos que melhor interpretam um Brasil brasileiro. Seu primeiro showroom será inteiramente dedicado a… Sergio Rodrigues. E também comportará área voltada para peças de designers como Jader Almeida, Irmãos Campana, Flávio de Carvalho, Paulo Mendes da Rocha, entre outros.

