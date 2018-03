Direto de Paris

Adélaïde de Grandcourt é parisiense mas vive há um ano e meio em São Paulo. Estilista, tendo feito na França estágios em marcas poderosas,Adé – como é conhecida – é formada na l’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne e passou por grifes como Christian Dior e Vanessa Bruno. “Dessas experiências vi a importância de falar várias línguas no trabalho”. No caso ela domina três: “Francês, inglês e português”. Em terras tupiniquins, a francesa criou sua marca homônima, onde trabalha em linhas retas inspiradas na arquitetura com muita transparência e tecidos nobres como seda, comprados em lojas do Bom Retiro e em seu país de origem. Suas criações podem ser encontradas pelo e-commerce que leva seu nome.

