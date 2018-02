Mais de US$ 2,4 milhões foi o que a BrazilFoundation arrecadou, quinta, em seu jantar de gala beneficente, em NY. Graças ao “leiloeiro” e chairman do evento, Nizan Guanaes, cujos esforços para conseguir contribuições chegaram à beira da convocação literal e nominal. Mas seu suor rendeu: o evento somou oito vezes mais do que em 2009. A serem distribuídos por projetos da instituição no Brasil.

