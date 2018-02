Claudia Abreu, estrela do tecnobrega na novela das 7, prestigiou o maridão, José Henrique Fonseca, que apresentou, sexta, o longa Helenono MoMA Premiere Brazil!, em NY. Na quinta, ela se emocionou na abertura do festival, que exibiu À Beira do Caminho, de Breno Silveira.

Direto 2

Ilda Santiago e Renata de Almeida também estão por lá. Além de Paula Lavigne, que ciceroneia o rapper Criolo. Ele faz show no Central Park dia 21, ao lado de Bebel Gilberto e Renegado.