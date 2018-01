Direto de NY

Leandra Medine – do site Man Repeller – vem pela primeira vez ao Brasil no começo de novembro. A nova-iorquina desembarca em São Paulo a convite da Santista Jeanswear para uma programação montada pela empresa, que inclui um bate-papo sobre o universo jeans, dia 4, no Museu Casa e um jantar em sua homenagem. Com 27 anos e milhões de seguidores, a americana ficou conhecida por seu ponto de vista fashion, que é: “moda boa é aquela que agrada às mulheres, não aos homens”, daí o nome do canal da moça, que rendeu até um livro, o Man Repeller – A Divertida Moda Que Repele Os Homens, lançado em 2013.

