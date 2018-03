Direto de Londres

Antes de apresentar seu 360 na abertura do London Film Festival, Fernando Meirelles encontrou a coluna, anteontem, no hotel onde está hospedado. Rouco por causa da bateria de compromissos, o cineasta revelou histórias de bastidores e projetos futuros.

Como surgiu a ideia de 360? Você aceitou logo de cara?

Quando recebi o roteiro, estava envolvido, havia oito meses, com outro projeto: filmar a biografia da Janis Joplin. O filme acabou não saindo, os produtores de 360 me procuraram de novo e eu aceitei.

E a biografia da Janis?

Foi muito interessante o processo de pesquisa, mas acho que, depois de oito meses lendo e vendo tudo sobre ela, me esgotou o assunto. Tenho certeza de que outra pessoa vai realizar bem esse filme.

Como foi filmar com atores em sete idiomas diferentes?

Não foi difícil. O único que não falava inglês era o Vladimir Vdovichenkov, ator russo. Fiquei impressionado com o trabalho dele, assistindo a alguns de seus filmes. Ele é o Jude Law da Rússia. Depois do filme, começou a fazer aulas de inglês. Torço muito para que a carreira dele cresça cada vez mais.

E o relacionamento com os produtores, também de diferentes países?

360 é o nome do filme e também o número de produtores envolvidos (risos). Foi bastante gente, tivemos de ter jogo de cintura, entender o contexto cultural dos países. Mas foi divertido, não tivemos problemas. Só uma cena foi diminuída, porque percebi que não agradava aos produtores ingleses. Mas nada demais.

Não pretende mais fazer filmes brasileiros?

Tenho o projeto de filmar Grande Sertão: Veredas. Mas trata-se de um projeto que me dá certo medo, porque é um grande desafio. Tenho muita vontade, mas não sei, ainda, se vou fazer.

