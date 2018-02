Direto de Cartagena

Faltou coragem e sinceridade à oposição na defesa do programa de privatizações do governo FHC. “Fizemos certo e isso tem que ficar claro para a população. Mesmo porque o governo Lula não voltou atrás em nenhuma das nossas privatizações”, esclareceu ontem, em Cartagena, Fernando Henrique Cardoso, ao ser indagado sobre o tema logo após sua palestra em seminário do Lide, organizado por João Doria.

FHC disse isso sem saber ainda que o debate na TV Bandeirantes, domingo à noite, versou sobre a questão de maneira incisiva, com Serra defendendo o programa. O canal não pega na Colômbia.