Flores e estilo

Cassio Chrispim, Rafael François e André Bontempo, optaram pelo clima “flower power” – do movimento hippie dos anos 1960 – para ambientar a Festa Paradiso deste ano.

Para tanto, contam com a marca A. Farra, da estilista Adriana Barra, para assinar toda a comunicação visual da festa – que acontece dia 13 de agosto, em Brasília.

“Depois do feedback positivo obtido nas edições em Brasília e suas versões pop-ups, em Trancoso e no Rio, ganhou força a ideia de ter São Paulo como novo destino do evento”, explica André Bontempo, em resposta aos pedidos que recebeu dos frequentadores da festa para aterrissar nos solos paulistas.