Direto das Arábias

O príncipe de Omã, Fatek Al Said, chegou anteontem ao Brasil acompanhado de comitiva com 60 pessoas. Sua vinda busca posicionar o sultanato árabe como uma opção de turismo e de investimentos.

E a missão já começou ontem, com a abertura da exposição Dias Culturais de Omã no Brasil, no Shopping Eldorado – organizada em parceria com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira.

Hoje, o príncipe janta no Rubayat com líderes religiosos e amanhã visita o São Paulo FC. Quer ver como o clube funciona, já que tem time futebol em Omã.

Al Said traz também a pesquisa Laços de Amizade: um estudo a respeito de como o brasileiro enxerga a população de origem árabe”. Feita especialmente para a ocasião.