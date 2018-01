Direto da SPFW

Notado no back-stage da Colcci: Cauã Reymond, atração do desfile, está mais magro. Motivo? Seu personagem na próxima novela das oito, Passione – um ciclista profissional, Danilo. O laboratório do ator inclui uma tigela de açaí por dia e treinos no velódromo do Rio. Ele confessou à coluna: já caiu da magrela nove vezes.

Cauã, aliás, expôs à plateia seu momento tímido. Na passarela, que outrora foi sua casa, ficou sem graça com o entusiasmo que despertou.

As folhas secas espalhadas na passarela no desfile da Colcci não bastaram para criar clima de inverno. E, com o ar-condicionado no máximo, o público preferiu ficar em pé, para fugir da ventania.

Izabel Goulart, outra top da Colcci, confirma: recebeu convite para participar de uma novela, ainda este ano. De quebra, decidiu entrar na área social e abrir uma fundação para diabéticos. Tudo fruto da experiência que vive em casa com seu irmão, que sofre do problema. A top já é madrinha da ONG internacional Diabetes Research Institute.

Isabel Hickmann perdeu o sapato na passarela, mas não a pose. Saiu do desfile da Rosa Chá com ele na mão.

Foram bons momentos, nas passarelas da Osklen, da Rosa Chá e da Cavalera, entre outros – mas a organização do evento não contava com o temporal que atingiu o Parque do Ibirapuera. Uma grande poça d’ água se formou na porta da Bienal, atravancando a saída dos convidados e modelos – mas não atrapalhou Gilberto Kassab, que já tinha embora.

A luz se apaga e toda pompa do evento se desfaz. Câmeras e fotógrafos, na área reservada, abusam das piadas e sons de animais.

E hoje, o clima de Fashion Week se estende ao MAM. Onde Jorge Grimberg, do portal Stylesight, faz a palestra Macro Tendências para a Primavera-Verão 2011.