Direto da SPFW

O novo marcou o fim de semana da SPFW. O primeiro impacto foi causado, sábado, pelas botas com salto em forma de chifre, no desfile de Gloria Coelho. Criação assinada por seu filho Pedro Lourenço.

No dia seguinte, a Cavalera homenageou São Paulo fazendo apresentação em altíssimo astral no Minhocão. Já no Ibirapuera, na marquise do MAM, a Neon fez um dos melhores desfiles da temporada.

Presenças ilustres no Prédio da Bienal? Dona Mariza Alencar, que foi até lá para conferir a exposição dos vestidos de alta-costura de Bethy Lagardère. Simpática e discreta, foi embora sem assistir a nenhum desfile do dia.

Gilberto Kassab, um pouco confuso, bateu ponto na primeira fila de Lino Villaventura. Fez questão de dizer que adora moda e que não podia deixar de prestigiar o último dia de evento. Que, por sinal, só terminou ontem.

Celebridade da vez? Bruno Gagliasso, na Triton.

Anna Hickmann, que abandonou as passarelas e agora é apresentadora de TV, deve ter-se emocionado ao voltar à Bienal. Derrubou um manequim da mostra. Por sorte, o valioso vestido era preto.

A Raia de Goeye não participou da maratona de moda. Mesmo assim, os modelos da marca brilharam na SPFW. Por meio de Bethy Lagardère, homenageada desta temporada, que encomendou seis looks. Um para cada dia.

Enquanto isso, nos corredores, o painel cenográfico composto por mais de 600 pares de Havaianas virou pano de fundo para poses e cliques de convidados e… penetras.

Por Doris Bicudo

