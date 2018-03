Direto da SPFW

O segundo dia de SPFW foi dedicado às mulheres que passaram dos trinta. A maratona fashion começou ao meio- dia com o desfile da Iódice – que reuniu o maior número de celebridades na primeira fila-, no Shopping Iguatemi. Na comissão de frente, a primeira-nora de Valdemar Iódice, Adriane Galisteu.

Mais tarde, já no Prédio da Bienal, Geraldo Alckmin surpreendeu Alexandre Herchcovitch aparecendo no desfile sem ter sido convidado. Com a filha Sophia a tiracolo, quebrou protocolo fashion e escolheu sua própria cadeira, na fila do gargarejo. Deu sorte, acabou assistindo ao melhor desfile do dia.

A quinta-feira também foi marcada por estreias: Giselle Nasser na Cori e Eduardo Pombal, na Forum Tufi Duek. No balanço, a estilista levou a melhor.

E para fechar com chave de ouro, as moças ainda puderam conferir as boas apresentações da Maria Bonita e Huis Clos.

E onde estaria Jesus Pinto da Luz? Longe. O modelo foi convidado para abrir e fechar, neste sábado,o desfile da Dolce&Gabbana. Em Milão.

O cônsul britânico Martin Raven baixa hoje no desfile da 2nd Floor, na Bienal. A marca, em tempos de França-Brasil, criou coleção inspirada em Londres.

Em tempo: a mudança de data do Rio Summer Fashion para maio começa a dividir estilistas brasileiros.