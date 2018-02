Direto da SPFW

Mesmo estando no Brasil, Fernanda Tavares não desfilou nesta edição da SPFW. A top passou a tarde de quarta-feira sendo fotografada para o livro de Mario Testino, pelo próprio. A locação escolhida foi a casa de Andrea Dellal, no Rio.

Ave, Cesar! Reynaldo Giannechini deu o ar da graça, anteontem, na primeira fila do desfile da V.Rom. O assédio foi tanto que, em certo momento, o ator perguntou entre dentes para sua assessora se a situação estava controlada.

Enquanto a inglesa Agnes Deyn levou o troféu azedume do quarto dia de SPFW, a brasileira Raquel Zimmermann foi eleita o xodó da vez. A top número 1 do mundo foi, inclusive, aplaudida em cena no desfile da Animale. Feito inédito até agora no evento.

O desfile de Reinaldo Lourenço fez sucesso entre os convidados estrangeiros. Houve até consulta para nova leva de exportação para Europa.

Observação: a cada dia, os saltos das moças que circulam na SPFW estão… Diminuindo.

