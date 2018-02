Direto da SPFW

Para quem quiser um pouco mais de Gisele Bündchen, a top estará, em breve, no Fantástico. Ensinando as aspirantes a modelo a desfilar, no quadro Menina Fantástica.

Valdemar Iódice foi destaque, ontem, do Wall Street Journal. Um dia depois de mostrar sua coleção na SPFW. Adriane Galisteu, a primeira-nora, foi ao desfile a bordo de um jeans oversize. Que saiu do closet do namorado, Alexandre.

Pelas asas da TAM, Manoela Amaro trouxe para o pavilhão da SPFW, na Bienal, desde bonecos gigantes de Olinda a utensílios de uso doméstico.

Thalma de Freitas faz show, hoje, na Natura. Paula Lima Azevedo arma degustação de chocolate premium, no lounge da Anhembi Morumbi. E, em homenagem a Obama, a Reserva coloca 12 modelos negros na sua passarela.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dica fashion: guarde suas peças bordadas em paetês e todos os seus pretinhos – básicos ou não. Itens de extrema necessidade do próximo inverno.

Leia outras notas no blog da coluna Direto da Fonte