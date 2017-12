Flávio Rocha fez um “esquenta” para a manifestação do domingo com a família e alguns convidados, na sacada da Riachuelo da Paulista.

Os manequins da loja estavam todos vestidos com as cores da bandeira do Brasil.

O empresário caminhou com amigos, escoltados por seguranças, até o Trianon, onde falou contra o governo em cima de um carro de som.

Direto da rua 2

A confeiteira Isabella Suplicy enfrentou fila, na Alameda Casa Branca, para subir ao “caveirão” e fazer selfies ao lado de policiais. O grupo, que incluía várias amigas segurando pixulecos infláveis, puxou gritos de “Viva a PM”.

Todas pediram para não serem fotografadas.