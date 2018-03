Direto da posse

“Que Deus ilumine suas decisões, porque você vai precisar.” Foi o que Lula disse a Haddad, anteontem, quando ligou para parabenizar o afilhado e justificar a ausência na cerimônia de posse.

O ex-presidente está de férias e deve voltar a SP só no dia 15.

Posse 2

Na hora de rubricar o documento de transmissão de cargo, Kassab brincou com Haddad: “Será que assino?”.

O petista riu.

Posse 3

E quem assinou o coque solto que Ana Estela Haddad desfilou na cerimônia de posse do marido foi sua fiel cabeleireira, Suemi, do Hair Styles. Ela acompanha a primeira-dama desde seu casamento com Haddad, em 1988.

Já o vestido de poá foi criação do estilista Jorge Kaufmann.

Posse 4

Aliás, foi Ana Estela quem organizou a comemoração no Bar Brahma. Além dos familiares, reuniu aqueles que estiveram ao lado de Haddad desde o início da campanha.

Posse 5

A festa já corria solta quando o casal chegou. E o prefeito recusou o chope. Ficou no suco de limão e na água tônica. Só não dispensou o pastelzinho e o provolone frito.

Antes de ir para casa, Haddad arriscou passos de gafieira com Ana Estela.