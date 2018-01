Direto de Paris

Roberta Queiroz é fundadora e diretora da Velvet Design, escritório oficial da Maison & Object – tradicional feira de design que acontece a partir do dia 2, em Paris – no Brasil. A empresária é a responsável por colocar a feira no circuito dos brasileiros e levar o potencial do nosso design para lá. “Em 2012 me aproximei das pessoas chaves da feira, que me convidaram para representá-los no Brasil”, explica Roberta.

O convite foi feito, principalmente, porque o selo também passou a acontecer na cidade de Miami, desde 2015. “Apesar de Paris ser a feira “Mãe”, maior e mais importante, é na Maison & Objet Americas que os brasileiros brilham. Ano passado, na primeira edição, tivemos o Zanine de Zanini, como nosso designer do ano e o Leo Capote como Rising Talent”, conta Roberta.

“Os designers da década de 60 estão mais em alta do que nunca, super valorizados. Acredito que os Campanas foram um dos nomes responsáveis por abrir esse caminho. Depois deles, surgiu uma geração enorme de designers super talentosos que estão cada vez mais tendo sucesso e visibilidade”.