Direto da Olimpíada

A festa da Omega reuniu, anteontem, o maior número de medalhas das Olimpíadas. Além de Michael Phelps, Chad Le Clos e Alexander Popov completaram a tríade de sucesso. Phelps chegou com a mulher, Nicole, e o filho Boomer.

Descontraído, posou para fotos, circulou tranquilamente e deixou a casa, em Ipanema, por volta da meia-noite.

Os outros nadadores dançaram até as três da manhã, ao som música eletrônica, com as carrapetas comandadas por Xuxa.

O ex-nadador brasileiro, no maior clima de fairplay, conversou longamente com o ex-rival Popov. Quem se juntou ao time da natação foram as atletas do remo alemão e britânico.

Tudo com muita caipirinha.