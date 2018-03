No mesmo dia da abertura dos Jogos Olímpicos, sexta-feira, Carlinhos Brown participa de festa no Museu Olímpico, em Lausanne, na Suíça. Que será transmitida ao vivo pelo canal do COI.

A programação contará com aulas de capoeira e samba, além de telões que vão exibir a cerimônia do Maracanã