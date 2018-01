Andrea Marques, renomada estilista carioca, foi vítima de linchamento virtual no fim de semana. Motivo? A apresentação do uniforme a ser vestido por quem for entregar as medalhas na Olimpíada. Comentários na internet não foram nada piedosos: compararam a trajes de festa junina. E sequer ficou de fora o personagem Agostinho, de A Grande Família.

