O Ministério do Turismo lança semana que vem – a um mês do início da viagem da Tocha Olímpica pelo País – o Mapa do Revezamento da Tocha, guia interativo das cidades turísticas por onde ela vai passar.

E que traz fotos e dicas de passeio. De ponta a ponta, a tocha percorrerá um total de 335 cidades brasileiras